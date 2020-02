Benzine of elektrisch: wat is mijn auto over vijf jaar nog waard?

Decennialang stond de afschrijving van de auto min of meer vast. Wie een nieuwe of jonge auto kocht, was vrij zeker wat de restwaarde over vijf jaar zou zijn. Maar is dat met de opmars van de elektrische auto nog steeds zo? Elon Musk, de topman van Tesla, gooide vorige week olie op het vuur: ‘De restwaarde van benzine- en dieselauto’s stort de komende jaren in.’ Koop elektrisch of de aankoop is weggegooid geld, luidt zijn boodschap. Nu is Musk nooit te beroerd om een sneer uit te delen aan de de traditionele concurrentie, en ja hij predikt voor eigen parochie, maar toch, misschien heeft hij wel een punt. Hij had het ook bij het rechte eind toen hij voorspelde dat de elektrische auto levensvatbaar zou zijn.