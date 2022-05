‘Benzineprijs komt dit jaar niet meer onder de 2 euro’

VRAAG & ANTWOORD ‘Is een kleinere thuiskomer een probleem?’

‘Mijn Renault Scenic staat op 20-inch wielen. De wielmaat van mijn thuiskomer-reservewiel is echter slechts 17-inch', schrijft lezer André van Veghel in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Kan dat problemen opleveren als op dezelfde as twee wielen zitten met verschillende omtrek?’

17 mei