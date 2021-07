Beschimmelde spookauto verdwijnt na twee jaar eindelijk van schaarse plek op parkeerterrein

NIJMEGEN - De schimmel tiert welig op het stuur en de bekleding van een aan de Malderburchtstraat geparkeerde Renault Megane Scénic. Al dik twee jaar is de auto niet van z'n plaats geweest. De bewoners zijn het zat, maar handhaving en politie kunnen niets doen. De woningcorporatie komt nu in actie.

De omgeving van appartementencomplex Trapeze aan de rand van de bebouwde kom ziet er fris en schoon uit. In overleg met verhuurder Portaal zijn er sinds de oplevering in 2018 hekken gezet, borders aangelegd en plantjes geplant. En om dumpen bij de afvalcontainers tegen te gaan, heeft de woningcorporatie op verzoek camera’s opgehangen. Steeds als de bewoners met een goed idee komen, is er veel mogelijk.

Maar aan één kwestie lijkt maar geen einde te komen. Op het parkeerterrein achter het complex staat al ruim twee jaar een auto te vergaan. Van een band is de fut eruit en aan de buiten- en binnenkant vechten diverse schimmelsoorten om de beste plek.

Bewoners ergeren zich groen en geel

De bewoners ergeren zich groen en geel aan het onooglijke ding. ,,Het ziet er niet uit, het neemt een van de toch al schaarse parkeerplaatsen in beslag en we zijn bang voor nieuwe brandstichting’’, zegt bewoner Ton. ,,Sinds de Trapeze is opgeleverd is er al drie keer eerder brand geweest.’’

Inmiddels is duidelijk dat de 21 jaar oude spookauto niet meer is verzekerd en de APK sinds ruim een jaar is verlopen. Het is maar de vraag of het ding nog rijdt. Al anderhalf jaar doen de bewoners hun beklag, zegt Mieke Westland, die ook in het complex woont. En toch kunnen handhaving en politie niets doen. Westland: ,,Omdat de auto op privéterrein staat.’’

Volledig scherm Deze Renault Megane Scenic staat al twee jaar stil op een parkeerplaats achter appartementencomplex Trapeze aan de Malderburchtstraat. © Paul Rapp

‘We snappen hun angst’

Ook Portaal, eigenaar van het parkeerterrein, kwam aanvankelijk niet in actie. ,,We snappen dat deze kwestie het woongenoot van de huurders aantast en ook hun angst voor opnieuw brandstichting’’, zegt een woordvoerder van de woningcorporatie. ,,Maar we kunnen niet zomaar even een auto wegslepen. Dan lopen we juridisch risico’s.’’

De woordvoerder beaamt dat er een verschil is tussen ‘zomaar even’ en anderhalf jaar. ,,Dat het zolang duurt, komt doordat we eerst niet wisten van wie de auto was. Inmiddels hebben we de eigenaar getraceerd en zijn er een aantal brieven gestuurd.’’

Quote Dat het zolang heeft moeten duren, begrijp ik nog altijd niet. En ik moet het eerst nog zien Ton

Tijd voor volgende stap

Daarop is volgens de woordvoerder geen enkele reactie gekomen. ,,En dus is het nu tijd voor de volgende stap. We laten de auto ophalen door een bergingsbedrijf en het voertuig afleveren op een parkeerplaats vlak bij de woning van de eigenaar. Dat is inderdaad elders in Nijmegen.’’

Vanaf dat moment staat de auto onverzekerd en niet gekeurd op de openbare weg en is het de beurt aan de politie om in actie te komen. De bewoners zijn blij dat er eindelijk wat gebeurt. ,,Maar dat het zolang heeft moeten duren, begrijp ik nog altijd niet’’, zegt Ton. ,,En ik moet het eerst nog zien.’’

