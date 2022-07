Besluit over nieuwe brug of tunnel in Rotterdam komt dichterbij: dit zijn de opties

Man (20) veroorzaak­te ongeluk waarbij beste vriend om het leven kwam: 'Ik ga nooit meer rijden met iemand zonder gordel’

,,Mijn grootste straf is leven met de wetenschap dat ik achter het stuur zat bij een ongeluk waarbij mijn beste vriend om het leven kwam en een andere vriend gewond raakte.’’ Een 20-jarige man uit Klundert had net zijn rijbewijs en wilde zijn nieuwe auto showen, maar knalde tegen een lantaarnpaal op de Tol in Klundert. Sem Koolhaas (20), ook uit Klundert, kwam om.

