‘Bestaan er ook dubbele zonnekleppen voor in de auto?’

VRAAG & ANTWOORD Nagellakre­mo­ver en andere tips: ‘Dit werkt óók tegen plakkerige knopjes in de auto’

20 december ,,Ik las in deze rubriek over plakkerige plastic knopjes, waar ook ik in meerdere auto’s last van heb gehad”, meldt lezer Richard Delzenne. ,,Het gebruik van nagellakremover was echt een succes. Een paar minuutjes poetsen en het is weer netjes.”