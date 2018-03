Beste beveiliging tegen autodiefstal; koop een Hyundai

Iedereen kon het. Zo leek het althans in films. Pruts wat aan de draadjes onder het stuur en voìla; de motor start. Maar zo simpel is het stelen van een auto al lang niet meer. De meeste modellen hebben op zijn minst een startonderbreker, maar steeds vaker ook een alarmsysteem. Sommige auto’s maken alleen een bak herrie als ongenode gasten plaatsnemen achter het stuur. Andere systemen geven ook nog een alarmsignaal als ze worden weggesleept of – nog beter – geven precies door waar de auto zich bevindt als dieven er toch in zijn geslaagd om het voertuig mee te nemen.

Het is volgens de Stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit (AVC) mede dankzij deze beveiligingsmaatregelen dat het aantal autodiefstallen al jaren daalt. Het afgelopen jaar waren dat er 8.670, 40 procent minder dan 2010, blijkt uit de jongste cijfers van het CBS.

Land Rover, Audi, Volkswagen en BMW zijn nog altijd het meest gewild, weten ze bij AVC. Vooral de Audi A1, BMW’s uit de 1, 3 en 5 serie en de Golf en Polo van Volkswagen. Hyundai-bezitters hebben weinig te vrezen. Op elke 4.415 auto’s van dit merk werd er slechts 1 gestolen. Ter vergelijking: 1 op de 253 Land Rover-rijders raakte vorig jaar nog zijn auto kwijt en waren daarmee het vaakst de klos.

Nooit meer terug

Ondanks steeds slimmere beveiligingsmaatregelen zoals volgsystemen zien de meeste eigenaren hun auto nooit meer terug. Afgelopen jaar werd zo’n 40 procent van de auto’s teruggevonden. In 1995 was dat nog 70 procent. Ook daders worden de laatste jaren steeds minder gepakt. In 2011 gebeurde dat in 11 procent van de diefstallen, in 2015 in 8 procent. Het cijfer voor 2017 ligt op dit moment lager dan 6,5 procent, al is dat nog niet definitief vastgesteld omdat er nog een aantal onderzoeken loopt.

De cijfers tekent volgens projectmanager André Bouwman van AVC de professionaliteit van de autodief. Door de opgeschroefde beveiliging van de afgelopen jaren is de ‘joyrider’ zo goed als verdwenen. Auto’s worden nu gestolen door mensen die over zeer geavanceerde apparatuur beschikken en hun zinnen hebben gezet op een bepaald model. Heel dure bolides zijn gewild om ze te kunnen exporteren. Populaire auto’s worden vaker gestolen voor onderdelen. ,,Als je ziet hoeveel elektronica er alleen al achter een bumper zit, dan is een kleine schade al snel heel kostbaar. En dus is het lucratief om ook middenklasse auto’s te stelen en te strippen.’’

Zwakste schakel