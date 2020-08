Bij deze oudere auto's betaal je je blauw aan reparatiekosten

ACHTER HET STUUR ‘Leaseauto? Nee, we wilden deze Tesla echt uit overtui­ging’

10 augustus In deze wekelijkse rubriek vertellen lezers over de auto van hun keuze. Veel Tesla-rijders leasen hun auto via de werkgever, maar Marlies Roest investeerde zelf in een nieuwe Model 3. Voor het milieu en vanwege ‘het gadgetgevoel’ dat ze erbij krijgt.