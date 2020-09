Bij deze snelheid kan een flitspaal je niet meer flitsen

Rij-instruc­teur opeens ‘van aardbodem verdwenen’, tientallen leerlingen gedupeerd

27 augustus Een rij-instructeur uit het Brabantse Udenhout is deze week in opspraak geraakt. Tientallen klanten doen hun beklag op internet en bij de politie zijn enkele aangiftes binnen. Leerlingen claimen nog honderden euro's te krijgen van de man, die vooruitbetaalde lessen nooit zou hebben gegeven en nergens meer op reageert. Zijn website is offline. ,,Berry lijkt van de aardbodem verdwenen.”