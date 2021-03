Bij dit appartementencomplex worden auto's weggesleept omdat ze ‘te lelijk’ zijn

VRAAG & ANTWOORD ‘In andere landen is bellen verboden als je stilstaat met de auto’

20 maart ,,In deze rubriek stond onlangs dat je een telefoon wel mag vasthouden als de auto stilstaat, zoals bij een rood verkeerslicht’’, schrijft lezer Dick van Kooten. ,,In het Britse tv-programma Traffic Cops zag ik dat de politie iemand bekeurde die dat deed. Het leek mij nuttig om te melden dat dit in het buitenland soms wel verboden is.’’