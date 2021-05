Bizar: auto mag land niet in vanwege te exotisch interieur

De Italiaanse douane ontdekte het interieur van de Rolls-Royce, die vanuit Rusland was geïmporteerd door een autobedrijf in Rome. De auto was voorzien van een op maat gemaakt interieur met krokodillenleer op de stoelen, armleuningen en deurpanelen.

Krokodillen zijn een beschermde diersoort, en de handel in artikelen met krokodillenleer is gereguleerd onder de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Dat betekent dat het wel mogelijk is om krokodil te verwerken in je auto, maar alleen als je over de noodzakelijke vergunningen beschikt.