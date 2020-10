Bizar: Belgische automobilist rijdt zijn auto rechtop tegen boom

video Naar politie trappende scooterrij­der door vier politieau­to's klemgere­den op de snelweg

9 oktober Na een lange achtervolging over de A73 hebben Limburgse agenten de bestuurder van een motorscooter in de boeien geslagen. De bestuurder reed volgens de politie zeer gevaarlijk over de snelweg en deed dat op een motorscooter zonder kentekenplaat.