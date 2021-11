Bizar: deze zevenzitter is ruim 35.000 (!) euro goedkoper dan zijn voorganger

De Volkswagen Multivan was tot voor kort de personenversie van de VW Transporter: feitelijk dus een bedrijfswagen met veel zitplaatsen. In de nieuwe situatie maakt Volkswagen van de Multivan een losstaand model. De nieuwe mega-MPV wordt gebouwd op een modern platform, dat de basis vormt van heel veel VW-modellen. En dat is maar goed ook, want het platform van de huidige VW Transporter dateert alweer uit 2003.

Wat opvalt, is dat het nieuwe model slanker en chiquer oogt dan voorheen. Dat komt mede omdat rekening is gehouden met de standaardmaten van parkeergarages en het dak daarom 5 centimeter werd verlaagd. Daarvoor moesten de buizen voor de luchttoevoer worden verplaatst van het plafond naar de zijwanden, wat heeft geleid tot een fractioneel kleinere laadruimte. Daar staat echter tegenover dat de geringere hoogte voor een vlakker liggende voorruit zorgt en dus een betere stroomlijn. Dat leidt weer tot minder brandstofverbruik en windgeruis.

Het interieur is ook ruimer en luchtiger dan ooit dankzij het nieuwe, dubbele panoramadak. Doordat de traditionele versnellingspook en handrem zijn vervangen door schakelaars, kan de ruimte tussen de voorstoelen ook fungeren als ‘doorloop’ naar achteren. De VW Multivan is leverbaar in twee lengtes, maar met dezelfde wielbasis. De grootste versie is aan de achterzijde 20 centimeter langer en daarvan profiteert alleen de bagageruimte. Iets wat alleen handig is wanneer je met zeven inzittenden plus bagage op reis gaat.

Dankzij het nieuwe platform heeft de Multivan alle voordelen van een moderne auto: connectiviteit, veiligheid en comfort. Binnenin zijn de overeenkomsten met het interieur van de VW Golf groot. Hoewel je als bestuurder hoger zit, herken je onmiddellijk het stuur en de digitale instrumenten van de Golf. Dat geldt ook voor het touchscreen. Verder zijn er inductie-opladers voor smartphones, heeft de auto draadloze smartphone-integratie en zijn er USB-poorten in elke stoel. Ook zijn er een tiental assistentiesystemen, variërend van automatische rijstrookondersteuning tot head-up display.

Nog een voordeel van het multifunctionele platform is de mogelijkheid van een plug-in hybride variant. Net als de Passat GTE beschikt de Multivan over een 150 pk sterke 1.4 TSI, die samenwerkt met een 115 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 218 pk en 350 Nm. Dankzij de 13 kWh accu kom je puur elektrisch zo’n 50 kilometer ver. Dat is mogelijk tot een snelheid van 130 km/h, daarna springt de benzinemotor bij. Een heerlijk schakelende zestraps DSG-automaat met dubbele koppeling is standaard.

Hoewel de Multivan alle ruwheid van zijn bestelbusverleden heeft afgeschud, ontkom je toch niet aan de sensatie dat je met een busje op weg bent in plaats van met een grote MPV. Dat heeft ook te maken met de zitpositie. Die is prettig doordat je hoog en rechtop zit, maar draagt niet bij aan het ‘autogevoel’. Dat is echter geen diskwalificatie, want ook de traditionele Transporters zitten heerlijk en je kunt het uren volhouden achter het stuur. Het enige minpuntje is hier het feit dat de veiligheidsgordels niet in hoogte verstelbaar zijn.

Maar het allerfijnste is dat de vering niet langer geschikt hoeft te zijn voor het vervoeren van zware lading, iets wat bij zijn voorganger - die in de basis een bedrijfsauto was - wel het geval is. Daardoor voelt het onderstel veel verfijnder aan en is de vering veel minder houterig en hard dan voorheen. De Multivan remt, schakelt en stuurt eveneens zeer goed, en dankzij de elektromotor van de door ons gereden hybride uitvoering kom je nooit trekkracht tekort.

De keerzijde van dit hybride systeem is dat het belangrijk is om de lading van de accu goed in de gaten te houden en de auto aan de stekker te hangen bij iedere gelegenheid. Want zonder elektromotor rijdt de 2,1 ton zware Multivan een stuk minder snel en soepel. Bovendien vliegt het brandstofverbruik dan omhoog.

De maximaal vijf stoelen achterin staan op rails en kunnen op allerlei manieren worden gemonteerd. Doordacht detail: de rails worden ook gebruikt om de stoelen van elektriciteit te voorzien en daardoor zijn ze leverbaar met stoelverwarming. Dankzij een multifunctioneel meubel met opbergruimte en uitklapbare tafeltjes kan de Multivan worden ingericht voor personenvervoer, als werkruimte, of als ultieme gezinsauto. De stoelen zijn relatief licht (12 kilo tegenover 19 kilo voor de vorige generatie) en kunnen daardoor eenvoudig worden uitgenomen. Op die manier wordt de Multivan weer de Transporter waar ’ie vanaf stamt.

De nieuwe Volkswagen Multivan heeft een vanafprijs van € 54.400. Daarmee is hij meer dan € 37.000 goedkoper dan de Multivan op basis van de Transporter. Dat is te danken aan zijn hybride aandrijflijn, die in theorie minder CO 2 uitstoot. Dit in tegenstelling tot de vorige Multivan, die was voorzien van een 2.0 TDI-dieselmotor. De Multivan is per direct te bestellen.

