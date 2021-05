Bizarre politie-achtervolging: autodief scheurt met 170 km/u tegen het verkeer in over de A2

Miljarden euro’s schade, wellicht 2600 doden en volle vluchtrou­tes: dit kan gebeuren als Lekdijk doorbreekt

7 mei We leven in een land met veel water en staan er zelden bij stil dat onze dijken het zouden kunnen begeven. Toch is die kans bepaald niet denkbeeldig, bleek onlangs uit een alarmerend rapport van hoogleraar Stefan van Baars. Bij hoogwater zou de Lekdijk tussen Kinderdijk en Groot-Ammers volgens hem zomaar eens kunnen breken, met dramatische gevolgen tot en met Gorinchem aan toe.