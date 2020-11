Black Friday: zo bizar veel tinten zwart telt het Nederlandse wagenpark

VIDEO An­ti-appcamera’s leveren staatskas vanaf vandaag miljoenen euro’s op

16 november Automobilisten lopen vanaf vandaag fiks meer risico op een boete voor het vasthouden van de telefoon tijdens het rijden. Als eerste land in Europa zet Nederland slimme camera’s in om de appende bestuurders te pakken. De camera’s sturen overtredingen automatisch door naar het Centraal Justitieel Incassobureau. De boete is 240 euro; leuk voor de schatkist: Er kan met gemak 100.000 euro per dag geïnd worden.