Bluetooth werkt niet, wat te doen?

Er is een probleem met de bluetooth-verbinding in mijn nieuwe Opel Mokka X. Geregeld moet ik mijn telefoon handmatig opnieuw verbinden. Ook bij de telefoon van mijn vrouw, die een ander type Samsung heeft, doet het euvel zich voor. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?

Mogelijk kunnen de softwareversies van uw auto en de smartphones niet goed met elkaar overweg. Ik weet niet hoe oud uw telefoons zijn, maar uw auto vereist wellicht een actuelere softwareversie die niet in de smartphones van u en uw vrouw zit. Zowel de autofabrikant als de smartphonefabrikant moet kunnen aangeven welke versies worden voorgeschreven voor een geslaagde verbinding. De Opel-dealer kan u hier meer informatie over geven en in uw telefoon is te zien welke bluetooth-versie hij gebruikt.