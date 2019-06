BMW 3 Serie Touring verliest opvallend designkenmerk

Liefhebbers van een stationwagon hebben lang moeten wachten, maar hier is ‘ie dan toch: de BMW 3 Serie als Touring. De nieuwe auto groeide in alle opzichten en staat vanaf eind september in de showroom.

De BMW 3 Serie Touring was 32 jaar geleden een pionier in zijn segment. Gepresenteerd als ‘lifestyle’ auto, deed het model in een flink aantal landen de wenkbrauwen rijzen. Immers: een stationwagon was tot die tijd een auto voor schilders, aannemers en andere werklieden. BMW presenteerde de stationwagon plotseling als auto die geschikt was om je surfspullen, klimuitrusting of andere hobby-artikelen mee te vervoeren.

BMW slaagde wonderwel in het creëren van een nieuw imago voor deze ‘arbeidersuitvoering’, want het Duitse merk heeft al meer dan 1,7 miljoen exemplaren van de BMW 3 Serie Touring geproduceerd en anno 2019 staat de zesde generatie aan de vooravond van de officiële introductie. De auto is groter dan zijn voorganger. Hij is 7,6 centimeter langer, 1,6 centimeter breder en 0,8 centimeter hoger.

Ook de wielbasis groeide met 4,1 centimeter. Verder is de tildrempel lager en groeide het laadvermogen met 32 liter naar 500 liter. Dat is keurig in vergelijking met de concurrentie. De Mercedes-Benz C-Klasse Estate biedt namelijk 490 liter, de Audi A4 zit daar met 505 liter net iets boven. Alleen de Volvo V60 is echt ruimer met een inhoud van 529 liter. Met neergeklapte achterbank heeft de bagageruimte van de 3 Serie Touring een inhoud van 1.510 liter.

BMW zet bij de stationwagon de ontwerpstijl van de sedan door. De neus blijft ongewijzigd, de achterkant wordt gekenmerkt door dezelfde 3D-achterlichten. Net als bij de sedan is ook hier de Hofmeister-knik bij de zijramen verdwenen. Dat knikje helemaal achteraan - dat BMW’s decennia typeerde - paste blijkbaar niet meer bij de 3 van vandaag. Het neemt wat karakter weg, maar aan de andere kant wordt de voorzijde niet gedomineerd door buitenproportioneel grote ‘nieren’, zoals bij de 7 Serie en X5 en X7.

