BMW-eigenaar zit met 18.000 euro schade na diefstal autostuur

Peeters bouwt alarmsystemen in en wordt door schadebedrijven ingeschakeld om de bekabeling te repareren na een inbraak. Politiecijfers bevestigen dat hij het druk heeft: dit jaar - tot en met oktober - is in veel gemeenten in de regio het aantal autodiefstallen en auto-inbraken flink gestegen vergeleken met dezelfde periode in 2019.