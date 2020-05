BMW's gestript: airbags, navigatie, stuur en beeldscherm weg. ‘Ze gaan soms letterlijk met boodschappenlijstjes op pad’

In de nacht van dinsdag op woensdag werd in Veldhoven in een aantal BMW's ingebroken. Een week eerder gebeurde dat ook al in Waalre. De auto's werden volledig gestript: airbags, navigatiesystemen, sturen en beeldscherm werden door de dieven meegenomen. Volgens de politie gaat het om professionals die alle onderdelen zorgvuldig demonteren. De schade loopt in de duizenden euro's. De politie adviseert direct 112 te bellen bij verdachte situaties en, waar mogelijk, filmopnames of foto's te maken.