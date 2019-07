BMW werft militairen van Amerikaanse elitetroepen

En woordvoerder van BMW onthulde de opmerkelijke strategie in een vraaggesprek met de Frankfurter Algemeine Zeitung (FAZ). ,,Het is schier onmogelijk om goede monteurs te vinden‘’, klaagt een manager van BMW in de Duitse krant. Er is vooral een tekort aan vakmensen in de werkplaatsen van de dealerbedrijven. De fabrikant heeft daarom de pijlen gericht op mariniers die uit dienst gaan. Deze elitesoldaten worden gedrild om in crisisgebieden in de frontlinies heldendaden te verrichten. En dat is nou net wat BMW nodig heeft.

Maar in plaats van met parachutes in vijandelijk gebied te worden gedropt of met scherp te schieten, zijn ze nu nodig om banden te wisselen en de steeds ingewikkelder elektronica in moderne auto's te doorgronden. Niet alleen BMW, ook andere autofabrikanten en toeleveranciers zeggen moeite te hebben om goede mensen te vinden. Jonge Amerikanen willen wel een goede opleiding volgen, is hun ervaring, maar zij zien het niet meer zo zitten om met hun handen te moeten werken. Mariniers daarentegen hebben er geen moeite mee om hun handen vuil te maken. Bovendien brengen zij de nodige discipline met zich mee en weten zij zich uit lastige situaties te redden.,,De veteranen van de U.S. Marines zijn precies de goede kandidaten voor onze opleidingen‘’, bevestigt een woordvoerder van BMW tegenover de FAZ.

Partner

De meeste mariniers zijn hooguit vier jaar in dienst bij het leger. Daarna keren zij - vaak nog geen 25 jaar oud - als veteraan terug in de maatschappij. BMW heeft zich nu als officieel partner aan het Amerikaanse leger verbonden, waarbij het erom gaat uit dienst tredende soldaten voor te bereiden op een nieuwe toekomst in de maatschappij. In de grootste legerplaats van de mariniers, het Californische Pendleton, worden geselecteerde soldaten binnen 16 weken tot automonteur omgeschoold.

Extra winst voor BMW zit hem in het feit dat de autofabrikant zich hiermee welwillend opstelt om de Amerikaanse economie te ondersteunen. Een charmeoffensief lijkt hard nodig nu de Amerikaanse president Trump keer op keer ruzie zoekt met Duitse autofabrikanten. Die verkopen in zijn land te veel auto's, vindt hij, terwijl ze te weinig bijdragen aan de nationale economie. En dat terwijl diezelfde Duitse fabrikanten de ene na de andere nieuwe autofabriek openen in Mexico: een land dat toch al zeer gevoelig ligt bij de regering Trump. De president dreigt dan ook regelmatig met extra belasting op auto's van niet-Amerikaanse merken. Overigens is de kritiek van Trump niet helemaal terecht. Juist BMW en Mercedes produceren tegenwoordig in de VS heel veel auto's en ze exporteren die naar landen in de rest van de wereld. Zij zijn daarmee zelfs grotere exporteurs dan de Amerikaanse autofabrikanten GM, Ford en Chrysler.