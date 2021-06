BMW’s nieuwe vlaggenschip - de iX - is elektrisch, ecologisch en extravagant

VRAAG & ANTWOORD ‘Rijden auto’s zuiniger in een tunnel?’

2 juni ‘Toen we onlangs door de tunnel onder Maastricht reden, viel mij op dat we een veel lager brandstofverbruik hadden, niet alleen bergafwaarts’, schrijft lezer Bas Eerenbeemt in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Is de luchtweerstand zoveel minder in een tunnel?’