Boerenzakdoek aan buitenspiegel en spandoek langs snelweg: hoe gevaarlijk zijn protesten voor verkeer?

Wéér is het liefste verkeers­bord van Nederland gestolen: ‘Zo jammer dit’

Charlotte Olthof baalt als een stekker. Voor de derde keer is een egelwaarschuwingsbord gestolen in Park Arenberg in De Bilt. ,,Zo jammer dit. Er lopen overal zwangere egelvrouwtjes rond. We hebben die borden hard nodig.”

12 juli