Bordjes Hunebed Highway verdwijnen massaal, maar provincie Drenthe blijft ze vervangen

De bordjes staan sinds de zomer van 2018 langs de N34, die daarmee werd omgedoopt tot de Hunebed Highway. Intussen zijn er al zo'n zeventig gestolen, meldt RTV Drenthe. ,,Ontzettend asociaal, gevaarlijk en slecht voor de promotie van deze regio’’, vindt Henk Klaver, één van de initiatiefnemers van de rebranding van de provinciale weg. ,,Het doel van de bordjes is dat we deze regio op de kaart zetten. Het is wel mooi dat mensen deze bordjes blijkbaar willen hebben, maar stelen kan echt geen optie zijn”, reageert hij tegenover de regionale omroep.

De provincie Drenthe, als wegbeheerder eigenaar van de bordjes, zit door de diefstallen opgezadeld met een schadepost van duizenden euro's. Desondanks plaatst ze telkens weer nieuwe exemplaren en wordt bij elke diefstal aangifte gedaan bij de politie. De provincie begrijpt de beweegredenen van de dieven niet. ,,Het is strafbaar en zeer onveilig om een verkeersbord te ontvreemden. Liefhebbers van de bordjes kunnen bovendien eenvoudig aan een replica komen via de webshop van de Hunebed Highway”, zegt woordvoerster Willemijn van Maanen. De routebordjes zijn er te bestellen voor 14,50 euro. Een verkoper van relatiegeschenken in Emmen biedt de bordjes aan voor 32,50 euro, blijkt.

Verzamelaars

De eerste veertig bordjes verschenen begin juli 2018 langs de provinciale weg. Binnen een maand waren er al drie verdwenen, meldde Dagblad van het Noorden eind juli dat jaar. Bestuurslid Agnes Holtjer van de Hunebed Highway Business Club betreurde de diefstallen zeer. „Van tevoren hadden we wel bedacht dat de borden een aantrekkingskracht op verzamelaars zouden hebben. Je ziet heel vaak dat mensen bijzondere borden meenemen en zelfs straatnaamborden worden weleens voor de lol weggehaald en ergens anders geplaatst. Maar dit gaat wel heel erg snel.”

Holtjer zei het ‘een eng idee’ te vinden dat mensen de bordjes langs de provinciale verwijderen. „Het is echt gevaarlijk om langs dit soort wegen te stoppen. Niet alleen voor jezelf, maar ook anderen breng je in gevaar.” Volgens Holtjer werd al tijdens de onthulling van de bordjes, op 9 juli 2018, gevraagd of de borden te bestellen waren. Daarom werd ter plaatse besloten de borden ook te koop aan te bieden voor 32,50 euro. „We vertrouwen erop dat dat het bij deze drie blijft en dat liefhebbers de borden gewoon bij ons bestellen, of lid worden van onze club”, aldus het bestuurslid destijds.

Knipoog

Het ontwerp van de bordjes is een vette knipoog naar de gelijkaardige exemplaren langs de Route 66 in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de legendarische en bijna 4000 kilometer lange Amerikaanse autoweg, beslaat de Hunebed Highway slechts zo'n 60 kilometer. Langs de route zijn maar liefst 47 van de 52 Drentse prehistorische grafkamers te vinden en daarmee is de provinciale weg direct een handige wegwijzer naar de grafkamers. De naam van de route tussen Coevorden en Zuidlaren werd bedacht door Hein Klompmaker, voormalig directeur van het Hunebedcentrum.

