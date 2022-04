Boswachter niet verbaasd over totaal leeggeroofde auto op verlaten bospad

Een wandelaar heeft op een bospad in Hoogerheide een compleet gestripte Mercedes ontdekt op een bospad. De auto is waarschijnlijk gestolen en door een professionele bende in het bos ontdaan van dure onderdelen.

De ontdekker van de zwarte Mercedes, boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap, heeft wel het sterke vermoeden dat hier een goed geoutilleerde roversbende heeft toegeslagen. ,,Ik werd om 09.30 uur gebeld door een wandelaar. Die zei: ‘Hier staat een autowrak op een afgelegen bospad. Klopt dat?’ Nou, uiteraard niet.”

Bospaadje

De Jonge trof de totaal gedemonteerde Mercedes aan in Hoogerheide, niet ver van de gemeentegrens met Bergen op Zoom. ,,Hij stond op een bospaadje bij de Vossenweg waar ze rustig hun gang konden gaan. Zo’n weggetje rij je niet toevallig in. Dit is een slim gekozen plek, vooraf uitgekiend”, is zijn overtuiging.

Voor de boswachter is het niet de eerste dure auto die hij ontdaan van onderdelen in zijn werkgebied aantreft. ,,Zes jaar geleden was het ook prijs, niet ver hier vandaan, maar aan de andere kant van de A4. Toen ging het om een BMW die door dieven helemaal uit elkaar was geschroefd. Nou, deze Mercedes zag er precies zo uit.”

‘Geen joyriding of dumping’

Naar de inschatting van De Jonge is er ook nu geen sprake van joyriding of dumping van het wrak. ,,Dat is hier niet zo gedropt, maar ter plaatse gedemonteerd. Ik denk dat er een busje klaar heeft gestaan om de zware onderdelen mee te nemen. De vier wielen en de deuren waren eraf, de boordcomputer en het stuur eruit. Dat neem je niet mee in een gewone auto.”

De boswachter vermoedt dat er een of twee monteurs aan de slag zijn geweest. ,,Geen kneuzen, maar vaklui. Alle schroeven zijn onbeschadigd. De boel is mechanisch uit elkaar gehaald, daar is geen schroevendraaier aan te pas gekomen. Dat kan ik aardig inschatten op basis van een garage waar ik vaak meekijk.”

Tekst gaat verder onder tweet.

In 2016 werden in korte tijd meerdere gestripte BMW’s en Audi’s gevonden in de West-Brabantse bossen, onder meer bij Rucphen. ,,De BMW die ik destijds aantrof was de dag ervoor gestolen in Bergen op Zoom”, aldus De Jonge. ,,Misschien herhaalt het patroon van toen zich en slaan ze binnenkort nogmaals toe in de regio. Als ik een chique Mercedes op de stoep had staan, zou ik extra goed opletten.”

Slag om de arm

Politiewoordvoerder Christel Willems houdt echter een slag om de arm. ,,Het is opvallend dat iemand die auto zó heeft gestript. Het kan kloppen dat het om onderdelendieven gaat, maar dat blijft een aanname. Omdat we nog geen strafbare feiten konden achterhalen, loopt er geen strafrechtelijk onderzoek en is het een zaak voor de verzekering.”

De vermoedelijke eigenaar is geen persoon, maar een buitenlands bedrijf. De kentekenplaten die bij het wrak zijn gevonden, wijzen naar een Luxemburgse firma. ,,Daar leggen we nu contact mee.” Het voertuig stond echter niet gesignaleerd en er is ook nog geen aangifte van diefstal gedaan, meldt Willems.

Nog geen patroon

,,Er zijn recent ook geen soortgelijke auto’s zo aangetroffen, dus is er nog geen sprake van een patroon. In overleg met justitie kiezen we er nu voor om het als verzekeringskwestie te zien. De wagen is ook niet in beslag genomen, maar wordt wel door ons bewaard.” Boswachter De Jonge ziet wel parallellen met zes jaar geleden. ,,Zeker nu de materiaalprijzen stijgen en er een tekort is aan auto-onderdelen, kan het lucratief zijn voor bendes, vooral wanneer ze meerdere wagens strippen.”

Oost-Europese bendes

In maart 2020 waarschuwde de politie voor rondtrekkende bendes die bij Eindhoven op bestelling onderdelen uit auto’s schroefden, zoals airbags, navigatie en sturen vol technische hoogstandjes. Volgens het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit brachten Oost-Europese bendes nieuwe auto’s van dure merken in een regio in kaart en plukten die kaal aan hand van een ‘boodschappenlijstje’. Met die onderdelen werden in het buitenland wagens met schade hersteld.

