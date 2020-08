Automobilist sleept losgetrokken tankslang kilometers mee over de snelweg

Hoelang de bestuurder zo heeft rondgereden is onduidelijk. Het meest logische zou zijn dat de automobilist de slang per ongeluk meenam van het BP-tankstation ter hoogte van Den Hout. Een medewerker laat echter desgevraagd weten dat dat niet het geval is.

De automobilist is hoogstwaarschijnlijk op een andere locatie vergeten om de brandstofslang uit de auto te halen toen hij had getankt. Er zijn geen meldingen bekend van beschadigde pompen. Ook is niet bekend of de man wel of niet was vergeten om de getankte brandstof af te rekenen.