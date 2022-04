Camera’s geparkeerde Tesla pleiten tieners vrij van betrokkenheid bij dodelijke tram-aanrijding

Waarom in deze tunnel één rijstrook nooit open is

Voor veel automobilisten is het in de drukke spitsuren een doorn in het oog: de linker rijstrook van de snelweg A8 naar de A10 West, een route die door de beruchte Coentunnel gaat, is altijd rood afgekruist. Zelfs als het druk is, mag daar blijkbaar geen enkele auto rijden. Autoweek zocht uit waarom dit is.

6 april