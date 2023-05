Gaat ‘ie ontploffen? Dit moet je wel en niet doen bij een autobrand

De auto van een automobilist vloog vorige week tijdens het rijden spontaan in brand op de Haringvlietbrug. Hoe vaak komt dat voor? En wat moet je doen als je auto ineens in brand vliegt?

Nee, hij ontploft niet: als een auto in brand vliegt en er is genoeg tijd om mensen en bagage in veiligheid te brengen. Ook zijn elektrische auto's niet gevaarlijker dan andere auto’s. Toch vliegen auto's af en toe in brand. En omdat ze dan stuk voor stuk in het nieuws komen, lijkt het aantal autobranden zelfs van jaar tot jaar toe te nemen. Maar dat is puur gevoelsmatig, want het aantal autobranden neemt niet toe, daar zijn de experts het over eens.

In Nederland vliegen jaarlijks zo'n 5000 auto's in brand. In de meeste gevallen gaat het daarbij om brandstichting. Slechts een klein deel gaat tijdens het rijden spontaan in vlammen op door een technisch mankement. Wel is de oorzaak van de autobrand veranderd. Het gaat minder vaak om de ooit zo vaak voorkomende carburateurbrand of lekkage van benzine of olie op hete onderdelen. Anno 2023 is het vooral de elektrische installatie die brand veroorzaakt.

Explosiegevaar

Auto's vliegen na een crash zeer zelden in brand en kunnen niet ontploffen. ,,Spectaculaire explosies zien we uitsluitend in films”, zegt een woordvoerder van de ADAC, de Duitse ANWB. ,,Hoewel na branden vaak explosies worden gemeld, worden deze meestal veroorzaakt door klapbanden als gevolg van de hitte.” Dus geen paniek: autobranden verlopen meestal relatief traag. Voordat de vlammen uit de motorruimte het interieur bereiken, duurt het meestal vijf tot acht minuten en daarna duurt het nog eens enkele minuten voordat de gehele auto in brand staat.

Brandblusser

Er is dus voldoende tijd om de inzittenden en bagage te redden - want dat is precies wat tegenwoordig vaak niet wordt gedaan uit angst voor een explosie. Volgens de Duitse brandweer weerhoudt deze verkeerde voorstelling van zaken in Hollywoodfilms veel mensen ervan om gewonden te helpen in geval van nood. ,,In het ergste geval kan deze desinformatie zelfs levens kosten", zo schrijft de brandweer van Bad Herrenalb. Met een beetje geluk red je de auto met een brandblusser van een total loss. Zo niet, dan kan de brandweer het meestal ook niet meer voorkomen. Maar wat als de benzinetank beschadigd raakt bij een ongeval? In dit zeer zeldzame geval verspreidt het vuur zich zeer snel, maar ontploft er niets.

Elektrisch, aardgas en waterstof

Bij elektrische auto's is een brandende accu lastig voor de brandweer, maar als de brand uitbreekt, geldt voor inzittenden in elektrische auto’s hetzelfde als in alle auto’s. Het ontploffingsgevaar is nihil. Auto's op aardgas verbranden bij brand gecontroleerd de inhoud van de tanks zodra vlammen de tank bereiken. Dit gebeurt ook bij de waterstoftanks van brandstofcelauto’s. Dus ook hier is er nagenoeg geen kans op ontploffing.

5 tips voor het geval dat

Brandblussers en beschermende handschoenen zijn goedkoop en helpen veel als er brand uitbreekt. Een blusser van een kilo is te snel leeg, het moet minimaal twee kilo poeder zijn. Monteer deze aan de voorkant van de stoel of in de kofferbak. Niet los in het interieur, anders wordt het bij een crash een projectiel. Maak u vooraf vertrouwd met de werking en laat de blusser regelmatig onderhouden volgens de specificaties van de fabrikant.

1. Als je brand constateert: doe je alarmlichten aan en zet je auto aan de kant. Blijf rustig en parkeer indien mogelijk niet op de weg of in de buurt van gebouwen. Contact uit, sleutel erin laten zitten en trek aan de vergrendeling van de motorkap.

2. Zet het voertuig stil, gebruik indien mogelijk een gevarendriehoek en verlaat de auto met medeneming van waardevolle spullen. Ga niet in de rook staan, deze is giftig. Breng jezelf in veiligheid (achter de vangrail) en bel 112. Bij een ongeval eerst slachtoffers uit de brandende auto halen. Dat is beter dan te proberen het voertuig te blussen, omdat dit vaak niet lukt.

3. Indien er een brandblusser aanwezig is: handschoenen aantrekken en de kap voorzichtig openen (bescherm je gezicht met je arm). Twee kilo bluspoeder is slechts genoeg voor ongeveer tien seconden blussen. Werk daarom met korte poederstoten. Blus de vlammen van onderaf (bijvoorbeeld bij een brand onder de auto) naar boven. Maak de blusser niet helemaal leeg, maar houd een reserve aan voor het geval de brand oplaait.

4. In het geval van een elektrische auto: wijs hierop bij het bellen van de hulpdiensten. Probeer een brandende elektrische auto niet met water te blussen en blijf uit de buurt van oranje kabels. Als de accu vlam vat, zijn pogingen om deze te doven zinloos. Als je de brandweer wilt ondersteunen, moet je in de elektrische auto een zogeheten ‘reddingskaart’ (verkrijgbaar bij de fabrikant) met instructies voor de hulpverleners achter de zonneklep stoppen.

5. Zorg dat je ver genoeg verwijderd blijft van de brandende auto: de rook is zeer giftig en de warmteontwikkeling is enorm. Denk er bij twijfel aan: een auto is maar een auto, de casco verzekering betaalt de schade. En tenslotte: als je een brandblusser aan boord hebt, bied dan anderen aan om te helpen als er brand is.