Brandgevaar Ford Kuga plug-inhybride blijkt niet snel op te lossen

De brand kan ontstaan door kortsluiting in het batterijenpakket. Dat kan tijdens het rijden gebeuren, maar ook als de auto geparkeerd staat. In totaal lopen in Europa zo’n 21.000 reeds afgeleverde plug-inhybrides van de Kuga dit risico. In Nederland gaat het om ruim 950 auto’s. Volgens Ford zijn bij de gemelde incidenten nog geen gewonden of doden gevallen.