Brandstof uit vrachtwagen van voedselbank gestolen: ‘Maatschappij is rot’

‘Scandina­vi­sche Elon Musk’ stapt in bij Nederland­se fabrikant zonneau­to's

Het Nederlandse Lightyear is nog piepjong, maar heeft al wel de aandacht weten te trekken van een gerenommeerde autobouwer. Het is de Zweedse fabrikant van supersportwagens Koenigsegg dat in Lightyear investeert en technologisch partner wordt.

29 juli