Brandstofprijzen aan de pomp opnieuw gestegen door stijging olieprijzen

Bestuurders betalen zaterdag gemiddeld €2,461 per liter Euro 95. Dat is 0,8 cent meer dan een dag eerder. Automobilisten betalen in Nederland 30 procent meer voor een liter Euro 95 dan een half jaar geleden. Op 10 maart kwam er nog een record van €2,502 in de boeken. Voor een liter diesel betaalt men €2,306, wat 0,2 cent meer is dan een dag eerder.