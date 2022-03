Brandstofprijzen schieten verder omhoog: ‘recordstijging' van 4 cent per liter benzine

Advies­prijs liter benzine komt voor het eerst boven de 2,20 euro, onderne­mers slaan alarm

De Nederlandse adviesprijs voor benzine komt voor het eerst boven de 2,20 euro per liter. Dat meldt consumentencollectief UnitedConsumers dat dagelijks de adviesprijzen van vijf grote oliemaatschappijen in de gaten houdt. Vanwege de invasie in Oekraïne zijn de olieprijzen wereldwijd flink opgelopen en de oliesector rekent dat door in de tarieven voor automobilisten.

24 februari