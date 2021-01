Brandweerman bedenkt oplossing voor blussen elektrische auto’s

Naast zijn werk als brandweerman in Den Haag begon René Verboom zich in 2010 te verdiepen en specialiseren in duurzame energie en lithium-ion batterijen. Die batterijen hebben een grote invloed op ons dagelijks leven. Een huishouden heeft gemiddeld 138 batterijen in gebruik, aldus Verboom.

,,Door de elektrificatie heb ik ook in mijn werk steeds vaker te maken met incidenten met elektrische apparaten of auto’s. Het lastige is dat het blussen daarvan moeilijker is. Met de huidige blusmogelijkheden kun je bijvoorbeeld niet bij het batterijpakket in een elektrische auto komen. Dat hebben we laatst nog gezien bij een ongeluk in Middelburg, waarbij de brandweer grote moeite had om het voertuig te blussen.”

Oplossingen

Volgens Verboom is het heel belangrijk bij zo’n ongeluk om de batterij te koelen. Wereldwijd wordt er gezocht naar manieren om dit te doen. Wat nu vaak gebeurt, is dat zo’n voertuig in een grote bak met water gezet wordt, soms wel tien dagen lang. Ook worden er interne uitschakel- en blussystemen ontwikkeld om het voertuig versneld veilig te stellen. En daarnaast is er nu de ‘battery fire cooler’. Die ontwikkelde Verboom samen met Dumaco in ’s Gravenpolder.

,,Ik heb altijd ontzettend veel ideeën op dit gebied, die zet ik allemaal in mijn ‘blauwe boekje’. Met de schetsen voor dit apparaat ben ik naar Dumaco gegaan en zij zijn daar verder mee aan de slag gegaan. Het is eigenlijk een soort brandweerarmatuur die je onder een voertuig kunt schuiven om bij het batterijpakket te komen, zodat deze gekoeld kan worden.”

Testfase

In de branche is men enthousiast. Verboom ziet veel potentie voor zijn idee en verwacht dat de vraag ernaar exponentieel zal meegroeien met het toenemende aantal incidenten. Alleen het daadwerkelijk aanschaffen is dan weer een ander verhaal. ,,Het liefst willen bedrijven dan natuurlijk testrapporten zien. Maar even een elektrische auto in brand zetten, zoals ik wel eens voor een Duits programma heb mogen doen, dat doe je natuurlijk niet zomaar.” Inmiddels wordt de battery fire cooler door een drietal bedrijven gebruikt: Kuzee, Vreugdenhil en de Veiligheidsregio Utrecht.

Lange adem

Ook al heeft hij er een lange adem voor nodig, Verboom laat zich niet uit het veld slaan. Zijn doel is om het werk van hulpverleners veiliger te maken. ,,Ook vind ik de energietransitie heel belangrijk. Ik wil de wereld een stukje beter achterlaten. De wereld is er op dit moment alleen nog niet helemaal klaar voor. Voordat het zover is, zullen we eerst door een experimentele fase heen moeten.”

