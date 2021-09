Brit krijgt celstraf omdat hij bijna kilometer lang met zijn auto over treinspoor rijdt

De man voerde zijn stunt uit op 9 mei van dit jaar. Rond 07.30 uur ‘s morgens reed hij met zijn auto het spoor op in de buurt van Duddeston en vervolgde ongeveer 800 meter zijn weg in de richting van Aston. Vervolgens liet hij zijn auto op het spoor achter. Daarbij vergat hij echter één ding: speurders vonden in het voertuig een smartphone en die leidde al snel naar de dader.

Schade

De ‘grap’ veroorzaakte voor meer dan 26.000 euro schade aan de rails. Door het incident liepen treinpassagiers tot acht uur vertraging op. O’Halloran weigerde om zijn verhaal te doen en beweerde alleen dat hij het niet was achter het stuur. Inspecteur Raymond Ascott is tevreden met de straf. Hij omschrijft de stunt als ‘enorm gevaarlijk en zinloos’. ,,Het vonnis toont de ernst van de misdaad. We zijn dankbaar dat niemand gewond is geraakt. O’Halloran heeft nu alle tijd om in de gevangenis na te denken over zijn idiote gedrag.”