Bugatti: op naar de 500 kilometer per uur

Lange tijd was Bugatti houder van het snelheidsrecord voor productiewagens. Het van oorsprong Franse merk, dat in 1999 nieuw leven werd ingeblazen door Volkswagen, introduceerde in 2005 de Veyron. Met zijn 1001 pk was het de sterkste productieauto ooit, met zijn koppel van 1250 newtonmeter was het de auto met de meeste trekkracht ooit en met zijn 8 liter motorinhoud, 16 cilinders en 4 turbo’s was het de grootste en meest complexe motor die ooit in een productieauto is gelegd.



Niet verwonderlijk dus dat ook de topsnelheid hoger lag dan van andere productieauto's. Het Guinness Book of Records vermeldde een snelheid van 407 km/u. Een onbreekbaar record, zo leek het, tot het Amerikaanse SCC twee jaar later de Aero op de markt bracht. Op 13 september 2007 klokte de Aero een topsnelheid van 411 km/u en reed daarmee de Bugatti uit het Guinness Book of Records.

De Aero was ontworpen en gebouwd door de Amerikaan Jerod Shelby. Hij werd rijk door het ontwerpen van medische hulpmiddelen en begon in 1999 met het ontwerpen van een supersportwagen. Destijds had SCC nog maar zes auto’s gebouwd en verkocht, maar bij Bugatti gingen onmiddellijk alle alarmbellen af. Het antwoord van Bugatti volgde niet veel later: De Veyron 16.4 Super Sport. Met 1200 pk goed voor een topsnelheid van 431 km/u. De topsnelheid is voor klanten begrensd op 415 km/u, maar dat is volgens Bugatti uitsluitend gedaan om de banden te beschermen.

SCC onthulde al snel daarna dat ze een nog snellere versie op de markt zouden brengen, maar daar kwam het tot voor kort nooit van. Bugatti overtrof zijn eigen record nog een paar maal, ook de Hennessey Venom en de Porsche 9FF GT9 deden een duit in het zakje met ruim 400 km/u, maar toen was daar uiteindelijk de Zweedse firma Koenigsegg, die met de Agera RS een topsnelheid behaalde van maar liefst 457,94 km/u. Bugatti en SCC stonden plots buitenspel.

Lichter

Nu lijkt SCC als eerste de Agera RS uit de recordboeken te rijden met de Tuatara, die onlangs in productie is gegaan. Volgens SSC zal de auto ‘makkelijk’ in staat zijn het huidige snelheidsrecord te verbreken. De Tuatara heeft een 5,9 liter V8 die maximaal 1750 pk produceert. De Tuatara weegt slechts 1.247 kilo en is daarmee nog lichter dan de huidige recordhouder, de Agera RS van Koenigsegg, die 1.295 kilogram weegt. Alleen is die auto zo’n 500 pk minder sterk. SSC zegt dat de nieuwe Tuatara 483 km/h haalt, een tempo dat de firma Hennessey eveneens hoopt te halen met de Venom F5 . Maar bewezen hebben ze het nog altijd niet.