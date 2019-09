Byton M-Byte: waarom we Chinese automakers nu wel serieus moeten nemen

Voor veel mensen is Tesla hét voorbeeld van een vooruitstrevende automaker. Maar ook in Silicon Valley kijken ze nieuwsgierig naar China, waar fabrikanten misschien nog wel grotere stappen maken. Merken zoals Byton, dat zojuist de elektrische SUV M-Byte heeft gepresenteerd, staan met serieuze plannen klaar om de markt te veroveren.

Byton is in Hongkong opgericht door ex-medewerkers van onder meer BMW, met flinke steun van de Chinese overheid. Het doel van de fabrikant is om niet alleen in China groot te worden, maar ook Amerika en Europa te veroveren. Dat wil het merk voor elkaar krijgen door haar modellen vol te stoppen met moderne technologie. In de eigen woorden maakt Byton namelijk geen auto’s, maar ‘rijdende smart devices’.

Wie in de productieklare versie van de M-Byte stapt, krijgt inderdaad het gevoel in een grote smartphone te zitten. Op het dashboard prijkt een heel riant scherm, dat met een doorsnee van 48 inch bijna over de hele breedte van de auto zit. Volgens z’n makers is het gebogen scherm zelfs het grootste van alle productie-auto’s ter wereld. Verder zit er een scherm óp het stuurwiel (boven de airbag) waarmee de bestuurder diverse functies kan bedienen en alsof dat nog niet genoeg is, prijkt er tussen de voorstoelen nóg een touch screen voor de voorste passagier.

Volledig scherm De Chinese Byton M-Byte verschijnt in 2020 © Byton

‘Waardevolle momenten’

Byton schermt door deze technologie met de belofte dat de M-Byte bovengemiddeld eenvoudig te bedienen is. Dat kan onder meer met aanrakingen, gebaren en stemcommando’s. Die ontwikkeling zien we ook al bij andere fabrikanten maar Byton claimt dat de M-Byte verder gaat. Zo’n uitgekiende ‘user interface’, ofwel de manier waarop je de functies in de auto aanstuurt, wordt volgens het merk steeds belangrijker omdat de tijd van automobilisten tegenwoordig alsmaar schaarser wordt. ,,Omdat onze klanten niet hoeven na te denken over het bedienen van de auto, houden ze meer tijd over voor de zaken die écht tellen in het leven.’’

Om te zorgen dat alle passagiers het dashboard (waarop uiteindelijk ook films getoond kunnen worden) kunnen zien, kunnen de voorste stoelen een stukje naar binnen schuiven. Standaard biedt de M-Byte plek aan vijf inzittenden, een luxere opstelling voor vier personen wordt ook leverbaar.

Naar eigen zeggen speelt Byton met de M-Byte in op ontwikkelingen van de toekomst. Zo houdt het ontwerp van de neus rekening met een toekomst waarin auto’s volledig zelfstandig kunnen rijden. Als het eenmaal zo ver is, kan de M-Byte via ‘Smart Surface’ boodschappen tonen op zijn voorkant waarmee hij met andere verkeersdeelnemers communiceert. Verder is de SUV volledig ‘connected’; onder meer is het mogelijk om de auto via een smartphone-app te delen met vrienden of kennissen.

Innovatiekracht

Tegenwoordig heeft het merk Byton z’n hoofdkantoor in het Chinese Nanjing, een technologisch ontwikkelingscentrum in Silicon Valley en een ontwerpstudio in het Duitse München. Ondanks die wereldwijde spreiding laat de stormachtige opkomst van deze autofabrikant vooral zien hoe hard de ontwikkelingen gaan op de Chinese automarkt. Amper twee jaar geleden had nog bijna niemand gehoord van het merk, en nu staat de productie van de eerste elektrische Sports Utility Vehicle (SUV) op het punt van beginnen. Zo’n innovatiekracht en ontwikkelingstempo is zelfs voor Chinese begrippen indrukwekkend.

Wel moeten we dat tempo met een korreltje zout nemen. In China krijgen de eerste klanten hun M-Byte weliswaar al in 2020 afgeleverd, kopers in de Verenigde Staten en Europa kunnen volgend jaar hooguit reserveren maar moeten geduld hebben tot begin 2021. Wat dat allemaal moet gaan kosten? Op dit moment spreekt Byton over een Europese vanafprijs van 45.000 euro (exclusief belastingen).

Kortom: of het merk zijn beloftes kan waarmaken is nog afwachten. Maar de huidige stand van zaken rondom Byton is veelbelovend. Meer dan andere Chinese fabrikanten die recent modellen hebben gepresenteerd, zoals Qoros dat zijn activiteiten in Europa eerder al staakte, lijkt deze nieuwe autobouwer zijn zaakjes wél goed op orde te hebben.

