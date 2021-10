Cel voor chauffeur (22) zonder rijbewijs die gewonde vriendin (16) na horrorcrash aan lot overliet

De rechtbank legde hem een gevangenisstraf op van vier maanden en een rijverbod van vier jaar.

Het ongeluk gebeurde in maart vorig jaar. De Arnhemmer had zijn vriendin net voorgesteld aan zijn ouders en reed met haar terug naar Deventer, waar ze woonde. De tweedehandsauto had banden waar je maximaal 80 kilometer per uur mee mag rijden. De politie zag hem gaan, constateerde dat de apk was verlopen en zette de achtervolging in.



De Arnhemmer negeerde een stopteken en ging er met hoge snelheid vandoor. Waar hij 30 of 50 mocht, reed hij tot 160 km per uur. Twee keer negeerde hij het rode stoplicht. En dat allemaal terwijl hij geen rijbewijs had. In Epse raakte hij uiteindelijk de macht over het stuur kwijt. De auto vloog meermalen over de kop en belandde in een weiland. De politie was hem tijdens de achtervolging kwijtgeraakt, maar trof de auto later in het weiland aan. Daar waren inmiddels de ouders en een oom van de Arnhemmer present omdat de bestuurder ze had geappt.