Chauffeur van geplette Nissan houdt slechts een schrammetje over aan ongeval

De Amerikaanse bestuurder van een Nissan 350Z had deze week alle geluk van de wereld toen hij terechtkwam onder een omgevallen trailer. Hij hield alleen een schram aan zijn vinger over aan het ongeval.

De auto lijkt compleet geplet en de kans op overlevenden is nihil, zo lijkt het op de beelden van het ongeval met een Nissan 350Z op de I-787 in New York. Volgens de Amerikaanse krant Times Union ging het mis tijdens een inhaalmanoeuvre.

Volledig scherm Geplette Nissan 350Z. © Adam Surprenand

De Nissan werd geplet toen de vrachtwagen en de auto in aanraking kwamen met elkaar. De aanhanger was geladen met 18 ton bloem. Door de klap vloog de bestuurder van de 350Z van de bestuurdersstoel naar de passagiersstoel, waarvan het dak als door een wonder minder ver ingedrukt werd dan de andere kant van de auto.

