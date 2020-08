Chevrolet Corvette C8: alternatief voor Ferrari of slap aftreksel van het origineel?

VIDEO / RIJ-IMPRESSIEDe Chevrolet Corvette maakte altijd indruk met zijn dikke V8 in de enorme neus. Bij de achtste generatie (C8) van the real American sportscar is alles anders. In de korte neus past de weekendbagage, en die moddervette achtcilinder ligt vanaf nu direct achter de voorstoelen. Is de Corvette C8 daarmee een serieus alternatief voor een Ferrari of een dieptepunt in de lange Corvette-historie?

Na zeven generaties Corvette waar de motor in de neus van de auto lag, is de aandrijfbron verhuisd naar het midden. Zou Porsche besluiten om de motor van de 911 van achteren naar voren te verhuizen, dan was de autowereld te klein. Chevrolet doet het gewoon.

De reden van de transitie? Toekomstige modellen van de Corvette moeten meer vermogen aankunnen. Niet dat Corvettes tot op heden stumpers waren qua kracht. Van de laatste versie, de C7, kwam de ZR1 tot maar liefst 765 pk. Maar da’s niet voldoende voor Chevrolet. De V8 hangt nu achter de voorstoelen, in het midden van de auto, waardoor er meer wieldruk ontstaat op de aangedreven achterwielen en er meer balans is als de auto op de limiet wordt gereden. Op die manier kan Chevrolet nóg sterkere aandrijflijnen ontwikkelen, waardoor de Corvette harder gaat, zowel op de openbare weg als op het circuit. Vooral in Amerika worden Corvettes vaak gebruikt op het circuit.

De Chevrolet Corvette C8.

Hoewel Chevrolet niks bevestigt, gaat er een hardnekkig gerucht dat er na deze 495 pk sterke Corvette 6.2 ook een variant komt met een 650 pk V8. Dat betreft dan een hoogtoerige, zogenoemde flat plane crank (afwijkend type krukas) 5,5 liter V8. Ook is er sprake van een hybride versie met eveneens 650 pk. Daarna komt een Corvette met diezelfde 5,5 liter V8 waar twee turbo’s voor extra brandstof en dus pk’s zorgen. Het vermogen van deze Corvette, die waarschijnlijk Z06 gaat heten, zou op 850 pk liggen. Extreem veel, niet meer van deze tijd, maar voor de liefhebber een auto om naar uit te kijken. En als klap op de vuurpijl volgt dan nog de ‘Corvette der Corvettes’: de Corvette Zora met een 5,5 liter V8, twee turbo’s en een elektromotor, die het totale beschikbare vermogen naar 1000 pk brengt. Die versie is de reden dat de motor in de Corvette van de neus naar het midden is gegaan.

Zelf kopen?

Mocht u zelf een Corvette willen aanschaffen, dan ondervindt u wel enige hinder in het aankoopproces. Er is via de officiële verkoopkanalen namelijk geen Corvette te koop. In Amerika wel, maar vanwege de coronacrisis en een staking bij Chevrolet is de verkoop pas een aantal maanden geleden op gang gekomen. De Europese Corvette, die slechts op detailniveau anders is dan de Amerikaanse, laat mede vanwege de grote vraag in Amerika op zich wachten tot eind volgend jaar.

Goed ondernemerschap weet echter voor alles een oplossing te bedenken. Er zijn weinig mensen in Nederland en daarbuiten die meer kennis hebben van Corvettes dan André Boer uit Wezep. Net zoals er wereldwijd weinig mensen zijn die meer Corvettes in bezit hebben. De teller staat inmiddels op zo’n 240 stuks. Volwaardige echte exemplaren wel te verstaan, geen miniaturen. Van een vroege Corvette C1 uit 1953 tot alle generaties die daarna kwamen, van unieke museumstukken en gelimiteerde versies tot de nieuwste Corvette, de C8. André Boer kent de weg in de wereld van de Corvette en heeft zelfstandig een C8 geïmporteerd. Er zijn nog enkele exemplaren onderweg naar Nederland en zodra er daar één van in de showroom in Wezep staat, mag de witte C8 in de verkoop.



Omdat de Nederlandse overheid niet meer zo gek is op auto’s met een V8 en het verbruik dat daarbij hoort, kleeft er een enorme bpm-boete (op basis van de CO2-uitstoot) aan deze auto. Dat aangevuld met de gebruikelijke btw, invoerkosten en een fractie marge voor André Boer Autobedrijf zorgt voor een prijs die om en nabij de twee ton in euro’s ligt. Veel geld, maar voor een auto die een prestatiepotentieel heeft dat overeenkomt met modellen van Ferrari, Lamborghini en McLaren zou je het acceptabel kunnen noemen. De wetenschap dat deze Corvette in Amerika ‘slechts’ 59.995 dollar kost, maakt het voor de Nederlandse liefhebber van dit soort sportauto’s wel erg zuur.

Rij-eigenschappen

De rij-eigenschappen van de nieuwe Corvette maken evenwel veel goed. Mede door het verplaatsen van de motor voelt de sportauto veel stabieler aan. De auto laat zich gemakkelijker en nauwkeuriger sturen, doordat de gewichtsverdeling nu optimaal is. Tot op heden werd een Corvette niet gezien als de benchmark van afwerkingskwaliteit en materiaalgebruik. Toch laat Chevrolet met de C8 zien dat het wel degelijk in staat is om een goed functionerend multimediasysteem te kunnen maken, bovendien sluiten de componenten in het interieur stukken beter op elkaar aan en voelen de materialen degelijk en verre van goedkoop aan.



De vorige Corvette was niet alleen een snelle auto maar ook relatief functioneel, door de enorme bagageruimte achter de twee voorstoelen. De C8 stelt op dat gebied niet teleur. Onder de voorklep is een bagageruimte te vinden, en onder de motorklep aan de achterkant van de auto eveneens. In een deel van die ruimte bevindt zich de V8 en in het achterste deel passen kleine koffers en tassen. Bij elkaar past er in de nieuwe Corvette evenveel bagage als in het vorige model. Mede doordat de overdwars geplaatste bladveer, die tot op heden de Corvette van vering voorzag, is verruild voor conventionele springveren is zowel het rijgedrag als het comfortniveau enorm verbeterd. In totaliteit is een sportauto ontstaan die qua configuratie kan wedijveren met Europese sportwagens.

Zó is de Corvette ontstaan De geschiedenis van de Corvette gaat terug naar begin jaren 50. Toen bedacht General Motors (GM), het overkoepelende merk van tal van auto-labels waaronder Chevrolet, dat het tijd was voor een echte sportauto. Een auto met veel vermogen, snel dus, als reactie op andere automerken die succes hadden met dergelijke modellen. Maar erg zeker van het idee waren ze niet bij Chevrolet, en dus werd het model getoond tijdens de Motorama, een rondreizende autotentoonstelling van General Motors die op dat moment New York aandeed. De lobby van het roemrijke Waldorf Astoria Hotel om precies te zijn. Afhankelijk van de reacties op de nieuwkomer tijdens die beurs zou GM besluiten de sportauto in productie te nemen. Het publiek reageerde dolenthousiast, en zo werden dat jaar nog de eerste Corvettes in Amerika gebouwd. Overigens had die eerste serie nog helemaal geen V8. De klanten die 3734 dollar over hadden voor de sportauto, kregen een Corvette met voorin een 3,8 liter zescilinder.









