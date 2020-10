Chinese Tesla's komen deze maand al naar Nederland

De fabriek in Shanghai heeft Tesla geholpen om het marktaandeel in China te vergroten. Er is capaciteit voor 200.000 auto's per jaar. De verkoop van elektrische auto’s neemt intussen in Europa in een dermate hoog tempo toe, dat Europa China in de nabije toekomst wel eens zou kunnen inhalen, voorspelt het in Londen gevestigde onderzoeksbedrijf Jato Dynamics. Tesla bouwt momenteel ook een fabriek nabij Berlijn, de eerste van de Amerikaanse autoproducent in Europa.