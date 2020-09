Chinese Tesla's komen naar Nederland

Auto van youtuber vliegt in brand bij 250 km/u en de remmen doen het niet meer

9 september Een opgevoerde Audi RS3 met lachgasinjectie is in de Verenigde Staten compleet afgebrand nadat de remvloeistof van de auto in brand vloog bij een snelheid van 250 kilometer per uur. Hierdoor kon de auto niet meer remmen.