CO2-uitstoot auto's daalt weer, maar miljardenboetes onontkoombaar

Hoewel de resultaten bemoedigend zijn, haalt nog geen enkele fabrikant de door de EU opgelegde doelstellingen. Gemiddeld mag het nieuwe wagenpark van autofabrikanten in Europa dit jaar nog maar 95,7 gram CO2 per kilometer uitstoten. Onder de nieuwe wetgeving die in werking is getreden, zal elke extra gram CO2 per auto een boete van 95 euro opleveren.