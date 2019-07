CO2-uitstoot nieuwe auto’s wéér hoger

Alle verhalen over recordverkopen van elektrische auto’s ten spijt: de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto’s is in de eerste helft van 2019 fors gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Nederlanders kopen namelijk het liefst een dikke suv. Milieu-organisaties vinden dat het overheidsbeleid om het wagenpark te vergroenen faalt.

Per gereden kilometer stoot een nieuwe auto dit jaar 119 mg CO2 per kilometer uit. In de eerste helft van vorig jaar was dat nog 112 mg. Ondanks het overheidsbeleid om elektrisch rijden te stimuleren komt er maar geen daling aan de CO2-uitstoot door auto’s. In 2015 stootte een nieuwe auto nog 102 gram per kilometer uit en sindsdien stijgt het alleen maar.

Volgens de RAI Vereniging, de belangenclub van fabrikanten en importeurs, is de stijging te wijten aan de nieuwe Europese CO2-emissietest waardoor de CO2-uitstoot op papier is toegenomen. Volgens de RAI zijn nieuwe auto’s hierdoor duurder geworden, want hoe meer CO2 een auto uitstoot, hoe hoger aanschafbelasting bpm is. ,,Het gaat daarbij al gauw om honderden euro’s duurder. Het resultaat daarvan is dat er minder zogenaamde A- en B-segment auto’s worden verkocht’’, zegt Cees Boutens van de RAI. Vooral die kleintjes hebben te maken met een procentueel fikse prijsstijging, meer particulieren zouden die zuinige autootjes daarom links laten liggen. Het marktaandeel van auto’s als Toyota Aygo en Ford Fiësta daalde met 4 procent.

Tesla-taks

Daarnaast zijn de bijtellingsregels voor leaserijders veranderd met de zogeheten Tesla-taks. Wie een elektrische auto leaset betaalt 4 procent bijtelling over de eerste 50.000 euro en daarna de gebruikelijke 22 procent over het meerdere. Het gevolg is dat de verkoop van de duurste Tesla-modellen geheel is ingestort. In 2018 werden er nog ruim 8500 Tela’s van 100.000 euro of duurder verkocht. Dit jaar tot dusver nog maar 177. Van de elektrische Jaguar i-Pace dit jaar 48 exemplaren, vorig jaar ruim 3500. ,,Leaserijders die een auto in die prijsklasse zoeken kijken weer naar het traditionele luxesegment, de Audi A6 en de Mercedes E-klasse, met een motor op benzine of diesel.’’

Er is nog een derde reden voor de gestegen CO2-uitstoot. De niet aflatende populariteit van de suv’s. Hoge, grote en zware auto's die wel een slok lusten. De opwarming van de aarde door de benzineslurpers is nog voor veel autokopers nog niet doorslaggevend. Die hoge, ruime auto’s zijn populair bij gezinnen (vanwege de ruimte) en bij senioren (vanwege de hoge instap). Een op de drie auto’s is tegenwoordig een suv. Zuinige auto’s uit het verleden zoals diesels en hybrides zijn in ongenade gevallen bij autokopers. Hybrides bieden geen fiscaal voordeel voor leaserijders meer en diesels hebben een vieze smaak gekregen door de schandalen. Autokopers zijn bang dat ook nieuwe diesels over een paar jaar geweerd worden uit binnensteden.

,,Zoals vaak zijn de huidige verkoopcijfers het gevolg van overheidsbeleid’’, zegt Boutens van de RAI. ,,De overheid zit aan de knoppen van de tarieven van de bpm-belasting en van de bijtelling.’’

Bijtelling

Faiza Oulahsen van Greenpeace Nederland is dat met hem eens: ,,Het is duidelijk dat dit kabinet te weinig doet voor verduurzaming van verkeer. Nederland slibt dicht en de uitstoot van verkeer neemt toe. Er is onvoldoende stimulans om elektrisch rijden toegankelijk te krijgen voor een breed publiek. Daarnaast breekt het kabinet bestaande afspraken met werkgevers en werknemers over de stimulering van elektrisch vervoer open, wat de betrouwbaarheid van de overheid niet ten goede komt en de groei van elektrische auto’s een flinke klap geeft.” Oulahsen doelt op de bijtelling voor het leasen van een elektrisch auto, die verdubbelt volgend jaar wat een leaserijder zo’n 100 euro in de maand extra kost.

Natuur en Milieu is ook onaangenaam verrast door de stijgende CO2-uitstoot. ,,Brussel legt autofabrikanten eisen op voor CO2-reductie, maar daarbij gaat het om een gemiddelde per auto. Hierdoor ontstaat de situatie dat fabrikanten zware vervuilende auto’s blijven produceren, zolang ze die maar ‘compenseren’ met aanbod van elektrische auto’s. Dit beleid is zwaar belobbyd vanuit auto-industrie en daar plukken we nu de zure vruchten van. We stellen normen op om uitstoot te verminderen, maar in de praktijk blijft uitstoot stijgen,’’ zegt persvoorlichter Dieuwertje Penders. Volgens Natuur en Milieu wordt het komende jaren nog slechter omdat het kabinet de groei van elektrische mobiliteit aan de markt overlaat en omdat na 2025 er nauwelijks nog fiscaal voordeel is te behalen bij het rijden op elektriciteit.