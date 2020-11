Collectie peperdure Porsches in beslag genomen

In het Drentse plaatsje Erica is vandaag een inval gedaan bij een woning die in verband wordt gebracht met grootschalige dieselfraude. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft achttien voertuigen in beslag genomen, waaronder een collectie race-Porsches voor de openbare weg.