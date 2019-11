‘Compacte’ Mercedes-Benz GLB is helemaal zo compact niet

RIJ-IMPRESSIEAan de groei van het SUV-segment lijkt geen einde te komen. Bij Mercedes-Benz is één op de drie verkochte auto’s inmiddels een crossover of SUV. En dat aandeel zal blijven stijgen. De nieuwe GLB, die een stuk compacter oogt dan hij eigenlijk is, draagt nu ook zijn steentje bij.

Waar op de Mercedes-modellenladder moeten we de GLB plaatsen? Afgaand op de typeaanduiding precies tussen de GLA en GLC in, maar in de praktijk schurkt hij dicht tegen die laatste aan. Met een vanafprijs van 50.291 euro is de GLB maar 905 euro minder duur dan de GLC 200 Business Solution Limited (de gewone GLC 200 kost 59.256 euro). Ook doet hij qua afmetingen niet onder voor zijn ‘grotere’ broer. De GLB is 2 centimeter korter, 5 centimeter smaller en 1,5 centimeter hoger.

Toch schaart Mercedes-Benz hem onder de compacte modellen, samen met de A-Klasse, B-Klasse, CLA en GLA. Hij staat op hetzelfde platform en heeft voorwielaandrijving, terwijl de GLC zijn techniek deelt met de C-Klasse en achterwielaandrijving heeft. Zijn unique selling point is meteen duidelijk: de twee extra stoelen in de kofferruimte. Want de GLB is tegen meerprijs leverbaar als zevenzitter.

Alleen voor kleine mensen

Volgens Mercedes-Benz zijn de achterste twee zitplaatsen alleen geschikt voor kinderen of kleinere volwassenen tot 1,68 meter. In de informatie bij de GLB heeft de fabrikant het over een Easy Entry-functie, waarbij de rugleuning van de tweede rij kan worden omgeklapt en de bank naar voren kan worden geschoven. In werkelijkheid is de toegang tot de derde rij allerminst easy, want er is flink wat geklauter voor nodig.

Wie kiest voor een GLB met zeven zitplaatsen levert daar wat bagageruimte voor in. De twee extra stoelen kunnen eenvoudig in de vloer van de kofferbak worden weggevouwen, waarna er tussen de 500 en 1680 liter voor boodschappen overblijft. Als vijfzitter kan de SUV tussen de 570 en 1805 liter meenemen. Beide uitvoeringen kunnen met een neerklapbare passagiersstoel worden besteld. Handig voor als er langere ladingen (tot 2,67 meter) mee moeten.

Voorin en op de tweede zitrij is het goed toeven. Er is genoeg hoofdruimte – ook met het optionele glazen dak – en op de achterbank komt zelfs iemand van 1,90 meter niet met de knieën in de knoei. De bestuurder van de GLB kijkt uit over het bekende ‘skateboard’ dat Mercedes-Benz in zowat alle nieuwe modellen monteert. Standaard huizen er twee kleine schermpjes in: een digitaal instrumentarium en een infotainmentscherm. Mooier (en duurder) zijn de grotere displays, die samen één lijken te zijn.

Niet-Mercedes-rijders zullen in de GLB aan een paar bedieningselementen moeten wennen. Zo is de rechterhendel achter het stuur er niet voor het inschakelen van de ruitenwissers, maar voor het in D, P, N of R zetten van de automaat. De knoppen voor de elektrisch verstelbare voorstoelen zitten niet links of rechts van de zitting, maar onder de zijruiten op het deurpaneel. Die positie heeft niet onze voorkeur, maar dat komt meer omdat we zo aan het alternatief gewend zijn.

Roep ‘Hey Mercedes!’

Onze testauto – een behoorlijk rijk uitgeruste GLB 200 – was voorzien van een optionele augmented reality-functie. Die aanvulling op het navigatiesysteem laat in complexe verkeerssituaties livebeelden zien van een camera achter de voorruit, waar bewegende routepijlen overheen worden geprojecteerd. Klinkt als een goed idee, maar onderweg is het weinig bruikbaar. De weergave op het scherm is onduidelijk, waardoor je je blik veel te lang (en te geconcentreerd) van de weg moet halen.

Wat wél werkt, is de standaard spraakbediening. Roep ‘Hey Mercedes!’ en de GLB spitst zijn digitale oren. Je kunt navigatiebestemmingen zoeken, de temperatuur hoger of lager zetten, vragen naar het weerbericht en nog veel meer. De GLB luistert kennelijk al naar het woord ‘Mercedes’, want tijdens onze testrit sprong hij regelmatig ongewild aan. Vraag je hem een grap te vertellen, dan is het antwoord droog: ,,Dat kan ik niet, mijn ontwerpers zijn Duits.”

De Mercedes-Benz GLB 220 d. © Mercedes-Benz

Bij zijn introductie is de GLB er in drie dieselvarianten en drie benzineversies. Naar verwachting zal de GLB 200 – met 163 pk en 250 Nm uit een 1,3-liter benzinemotor – in Nederland de verkooptopper worden. Hij is meer dan vlot genoeg en gaat verrassend strak de bocht om, zonder dat waggelende, topzware gedrag van sommige andere SUV’s. De GLB 200 is uitgerust met een zeventraps automaat met dubbele koppeling, die zijn werk over het algemeen onmerkbaar doet.

Het is bovendien aangenaam stil aan boord, met wat licht bandengeruis op de achtergrond en een motor die alleen van zich laat horen als hij wordt aangesproken. Daarbij is het gemakkelijk om een fijne zitpositie te vinden in Mercedes’ nieuwste model. De stoelen staan wat hoger dan in bijvoorbeeld een A-Klasse, maar je hebt niet het gevoel ‘op de bok’ te zitten. De GLB voelt compacter aan dan hij is en heeft een overzichtelijke carrosserie.

Uitstekend totaalpakket

Uiterlijk heeft het model nog het meeste weg van de grote GLS. Zijn vrij traditionele SUV-vorm is opgeleukt met fraai geknepen achterlichten, een taillelijn die bij het achterportier opeens een stapje omhoog zet en een stoere neus met vierkantige koplampen. De sportievere AMG 35 heeft als enige een afwijkende grille, die Mercedes-Benz ‘panamericana’ noemt. Hij haalt 306 pk en 400 Nm uit een 2,0-liter viercilinder en is het voorlopige topmodel, totdat de AMG 45 komt.

Wat ons betreft is de GLB nu de aantrekkelijkste SUV in het leveringsprogramma van Mercedes-Benz. En niet alleen vanwege het design. De GLB biedt een uitstekend totaalpakket. Hij is niet zo onhandig groot als de GLE en GLS, biedt veel meer ruimte dan de GLA, is tegen meerprijs te bestellen als zevenzitter en profiteert van alle technologie en luxe die zijn merkgenoten ook hebben. Dat je daarvoor flink in de beurs moet tasten, spreekt voor zich. De GLB is en blijft een Mercedes-Benz.