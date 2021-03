Coronacrisis doet elektrische Bugatti de das om

Vorig jaar zomer werd echter bekend dat Bugatti de plannen hiervoor op de lange baan had geschoven. En inmiddels hoeven we er al helemaal niet meer op te rekenen, blijkt uit de woorden van topman Stephan Winkelmann. In een gesprek met het Britse magazine Autocar zegt hij: ,,We spoelen het niet meer terug en hebben niets meer gepland. Dat is echt jammer, want ik weet zeker dat dit een succes had kunnen worden.”