Dankzij corona 3900 minder verkeersdoden

Dat blijkt uit net gepubliceerde cijfers van de Europese Verkeersveiligheidsraad. ,,De nooit eerder geziene daling met 17 procent in één jaar is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan de reisbeperkingen als gevolg van corona”, aldus de Raad.



Ondanks de recorddaling zit Europa nog ver van zijn oorspronkelijke doel, een halvering van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in tien jaar. Europa komt niet verder dan 37 procent, Nederland blijft zelfs steken op 5 procent. In absolute cijfers komt de Raad over 2020 op 18.844 verkeersdoden, 10.847 minder dan in 2010.



Vergeleken met een situatie waarin het aantal verkeersdoden van 2010 op hetzelfde hoge niveau van toen was gebleven, zijn over die hele tienjaars-periode 56.305 mensenlevens gespaard, wat in economische termen overeenkomt met een ‘winst’ van 156 miljard euro, aldus de Raad. Maar uitvoerend directeur Antonio Avenoso ziet verkeersveiligheid liever als een vorm van volksgezondheid en maakt dan prompt een vergelijking met de pandemie. ,,Corona heeft wereldwijd 3,5 miljoen mensen gedood, de afgelopen tien jaar zijn er minstens dertien miljoen in het verkeer gesneuveld. Het buitengewone en noodzakelijke antwoord van de wereldgemeenschap op de coronapandemie heeft laten zien waartoe beleidsmakers en bevolkingen in staat zijn als de meeste mensen aan één doel werken. Zouden we de verkeersveiligheid niet diezelfde aandacht kunnen geven?”