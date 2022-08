Dankzij Eindhovense chips kunnen Chinezen rijden in een robotaxi, zónder chauffeur dus

Baas Thalys biedt excuses aan voor grote problemen: ‘Dit is niet het niveau dat we willen bieden’

De topman van Thalys biedt in een e-mail aan klanten zijn oprechte excuses aan voor recente incidenten met de internationale treinen van het vervoersbedrijf. ,,Dit is zeker niet het niveau van dienstverlening, dat we onze klanten willen bieden.”

9 augustus