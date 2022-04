Dappere automobilisten in Oekraïne slalommen tussen de mijnen door

De Russische invasie van Oekraïne heeft veel ellende veroorzaakt en miljoenen mensen zijn al naar andere landen gevlucht. Maar velen houden nog steeds stand in het oorlogsgebied, ofwel om de indringers te bestrijden of omdat ze hun thuisland niet willen verlaten. Zij proberen hun leven zo goed mogelijk voort te zetten, maar dat is niet gemakkelijk.

Behoedzaam manoeuvreren

De burgerauto’s, sommige zelfs met aanhangers, manoeuvreren behoedzaam en stapvoets om de explosieven heen, zoals te zien is in deze video. De mijnen zouden ontploffen bij een lading van 150 kilo. Iedereen die deze slalom aandurft moet al precies weten waar de wielen van zijn auto of zijn aanhanger zich precies bevinden. In een andere video op Twitter is te zien hoe soldaten de mijnen simpelweg met hun voeten aan de kant schuiven.