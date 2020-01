Dashcam filmt hoe auto van klif rijdt, politie zoekt naar wagen en bestuurder

Een automobilist op Highway 1 maakte deze opmerkelijke beelden met zijn dashcam rond 11 uur maandagochtend nabij Gray Whale Cove State Beach in San Mateo County. We zien hoe vanuit de tegenovergestelde richting een groene Lexus komt aangereden die in een bocht met hoge snelheid van de klif duikt. Als de SUV in de lucht hangt, verdwijnt hij uit beeld.



Net voor de crash lijkt de opnamehoek van de camera te wijzigen. Dat vinden kritische kijkers verdacht. ,,Alsof de camera het ongeval bewust wilde filmen”, klinkt het. Bovendien meldde slechts één ooggetuige het incident op de relatief drukke weg langs de kust. Ook dat doet velen sterk twijfelen aan de echtheid van de beelden.



De brandweer van San Mateo en Santa Cruz startte desondanks een onderzoek. Via Twitter lieten de hulpdiensten weten dat ze net voor de afgrond bandensporen hebben gevonden. En in de zee, 9 tot 12 meter dieper, vonden ze ook wrakstukken, maar daarvan is niet zeker of ze van de gefilmde auto zijn.



Door de woeste zee moest de zoektocht worden stopgezet. De omstandigheden zijn sindsdien nog niet verbeterd, en dat wordt ook de komende dagen niet verwacht.