De antwoorden op de meest prangende autovragen

Kan ik met die banden wel op wintersport?

Vierseizoenenbanden schijnen nu zo goed te zijn dat wisselen niet meer nodig is. Maar mag je er ook mee op wintersport?

-Frans Hofman



De nieuwste generatie vierseizoenenbanden presteert onder alle omstandigheden niet of nauwelijks slechter dan een zomer- of winterband. Ze voldoen aan de eisen die enkele Europese landen stellen aan banden die geschikt zijn voor winterse situaties. U kunt er dus inderdaad mee naar Duitsland, Frankrijk of Oostenrijk. Wel stelt Duitsland per 1 januari 2018 als aanvullende eis dat er op nieuwe winter- en vierseizoenenbanden een symbool van een sneeuwvlokje staat.

Dagrijlicht alleen is toch gevaarlijk?

Elke dag verbaas ik mij erover dat er zo veel auto's rijden met alleen dagrijverlichting ingeschakeld. In deze donkere periode van het jaar vallen deze auto's aan de achterkant niet op. Ook bij mist en regen speelt hetzelfde probleem. Vindt u ook niet dat hier in de media veel meer aandacht aan zou moeten worden besteed?

-C. Tork



Het is hier vaker aan de orde gekomen en u hebt gelijk. Dagrijlicht is geen volwaardige verlichting, omdat de lichtbundel beperkter is én omdat bij de meeste auto's de achterlichten dan niet branden. Gelukkig zijn er steeds meer automerken die de achterlichten er wel automatisch bij inschakelen.

Kijk naar de risico's van alle schermen

De toename van auto-ongevallen wordt toegeschreven aan het gebruik van de smartphone. Dat is mogelijk juist, maar moeten we niet naar alle schermen in de auto kijken? Als veiligheidskundige vraag ik mij af hoe het kan dat een auto waar je bijna alles met een touchscreen bedient, wordt toegelaten op de weg.

-Adri C.P. Frijters



De bediening van zo'n scherm kan inderdaad gevaarlijk zijn, omdat het de aandacht van de bestuurder afleidt. Gelukkig zijn steeds meer functies ook vanaf het stuur te bedienen en komt er steeds betere software die reageert op gesproken commando's.

Loskomende sneeuw en ijs gevaarlijk

Tijdens het winterse weer bleef na het verwijderen van sneeuw nog een laagje vastgevroren ijs op mijn autodak achter. Bij het remmen gleed de ijsplak naar de voorruit en bleef daar hangen. Daardoor had ik totaal geen zicht meer.

-Henk van Geijtenbeek



Goed dat u hiervoor waarschuwt. Het is inderdaad een gevaarlijk verschijnsel bij vorst. Op de snelweg hebben automobilisten ook vaak last van stukken ijs en pakken sneeuw die van trucks vallen. Goed schoonmaken is het devies. In landen waar winters weer vaak voorkomt, zoals Oostenrijk en Zwitserland, wordt hier vaak door de politie op gecontroleerd.

Graag weer advies over nieuwe Dacia

Bijna 10 jaar geleden vroegen wij u advies over de Dacia Logan MCV. We hebben de auto toen aangeschaft en daar geen spijt van gehad. Nu zijn we toe aan een nieuwe, kleinere auto en denken we weer aan een Dacia: de Sandero Stepway. Kunt u ons wederom adviseren?

-Jan van Dodeweerd



Goed om te horen dat de Logan MCV u is bevallen. De Sandero (Stepway) biedt erg veel waar voor het geld. Sterke punten zijn de ruimte en de uitrusting. Ook het infotainment is verrassend goed voor een auto in deze prijsklasse. Maar hoewel hij comfortabel rijdt, hebben sommige concurrenten de besturing en wegligging beter voor elkaar. Ik adviseer u dan ook in elk geval een uitgebreide proefrit te maken.

Mogen automobilisten herrie maken?

Sommige auto's zijn net rijdende disco's. Ik erger mij aan weggebruikers die anderen laten 'meegenieten' van hun muziek, niet zelden met het raam open. Zijn daar geen regels voor? En mag muziek zo hard aan dat je mogelijk geen geluidssignalen van andere verkeersdeelnemers hoort?

-T. den Boer



Ja, dat mag. Geluidshinder in de openbare ruimte valt onder de gemeentelijke regels. Wordt de plaatselijk geldende limiet overschreden, dan kan de politie optreden. Ik ben het met u eens dat het nuttig is als automobilisten geluidssignalen van andere verkeersdeelnemers horen, maar het is zelfs toegestaan dat bestuurders met oordopjes naar muziek luisteren.

Volledig scherm Auto in de mist. © ANP

Werkt zo'n sensor niet in dichte mist?

Onlangs reed ik weer eens in dichte mist. Mijn autoverlichting werkt via een sensor, maar werd niet ingeschakeld. Is dat niet gevaarlijk?

-D. van Esveld

Dat is zeker gevaarlijk en hier heeft de toezichthouder een steek laten vallen. Zo'n sensor reageert op licht en duisternis, maar niet op mist. Als je de lichtschakelaar dus altijd op automatisch hebt staan, rijd je zonder verlichting in dichte mist. Hooguit brandt dan het dagrijlicht, mits aanwezig, maar zelfs dan laten de achterlichten het in bijna alle auto's afweten.

Heb ik ook die probleem-motor van Ford?

Afgelopen zomer zijn wij voor de twee-de keer in Frankrijk gestrand door een defecte EGR-klep in onze Ford Transit 2.2 TDCI uit 2009. Dat kostte bijna 600 euro en het was wederom een drama. Mijn vrouw, die invalide is, durft nu niet meer naar ons geliefde Frankrijk. Heeft onze Transit hetzelfde probleem als de campers waarvoor de Nederlandse Kampeerauto Club bij Ford aan de bel heeft getrokken?

-Fam. W. Bijl



Bij die affaire gaat het inderdaad om de 2.2 TDCi-motor van Ford (productie 6 januari 2006 tot 17 oktober 2010). In deze motor kan een gat in de zuiger ontstaan, waarna de motor op hol slaat en met veel rookontwikkeling onherstelbaar kapot gaat. Over de oorzaak daarvan lopen de meningen uiteen.

Zo'n scherm leidt toch af?

Steeds meer auto's krijgen een aanraakscherm waarop van alles te bedienen is. Bekend is dat twee seconden afleiding voldoende kan zijn om een ongeluk te veroorzaken. Als je voor elke handeling naar het scherm moet, is dat gevaarlijker dan het gebruik van een smartphone. Ik begrijp niet dat zulke auto's een typegoedkeuring krijgen.

-Dick van Kooten

Daar heeft u een punt, want ook zo'n scherm leidt de bestuurder af. En in een rijdende, dus bewegende auto is het bedienen van zo'n scherm extra lastig. Ik ben het met u eens dat sommige automerken hierin doorslaan. Pas als ook gesproken commando's perfect werken, kun je alle knoppen weglaten.

Achterklep gaat niet open

De achterklep van onze VW CrossPolo gaat soms niet open. De garage weet ook niet wat de oorzaak is, maar rekende wel €250 aan onderzoekskosten. Wat kan de oorzaak zijn?

-Arth van Riessen

Het is een veel voorkomend probleem bij dit type auto en er kunnen verschillende oorzaken zijn. Ik vind het slecht dat een garagebedrijf €250 onderzoekskosten rekent en er vervolgens niet in slaagt het probleem op te lossen. Ik weet niet of u bij een Volkswagen-dealer bent geweest, want die moet u toch zeker kunnen helpen.

Bedrading was probleem bij achterklep

Laatste klaagde iemand dat de achterklep van zijn VW Cross Polo niet altijd open gaat. Datzelfde euvel had ik met mijn VW Golf Plus. Het bleek een mankement te zijn in de elektrische bedrading naar de achterklep.

-T. Verbeek

Dank voor uw tip. Wellicht is de bedrading bij deze auto's dan toch op een te kwetsbare plek aangebracht.

Uitschakeling cilinder is wel te zien

Iemand meldde laatst in deze rubriek dat hij in zijn Audi A3 nergens kan aflezen wanneer er cilinders worden uitgeschakeld voor een lager verbruik. Maar als je in het instrumentarium het verbruik laat weergeven, zie je een groene balk die laat zien hoe zuinig deze Audi rijdt. Zodra je gas bij geeft, zie je aan het verbruik dat alle cilinders weer aan het werk gaan.

-F. van Dalen

Uit de actuele verbruikscijfers in het scherm kun je inderdaad afleiden wanneer de cilinderuitschakeling actief is. In de nieuwste Audi A3 is het nog duidelijker te zien. Als je daar het actuele brandstofverbruik laat weergeven, verschijnt soms simpelweg de melding '2-cilinder modus'.

Geen navigatie, dat is toch niet zo belangrijk?

In alle tests lees ik dat het jammer is dat in de Opel Ampera-e, die ik binnenkort ga rijden, geen navigatie zit. Dat verbaast mij. Deze Opel kun je verbinden met je smartphone, waarna je bijvoorbeeld met Google Maps in het scherm kunt navigeren.

-Jan de Vries

Een geïntegreerd navigatiesysteem is nog steeds nuttig. In tunnels weet een telefoon, door het ontbreken van gps-signaal, zich niet te lokaliseren. De navigatie van de auto kan dat wel, dankzij contact met de wielen. Belangrijker is dat de navigatie steeds vaker is gekoppeld aan andere techniek in de auto. De koplampen of de automaat worden bijvoorbeeld voorbereid op een naderende bocht of steile helling.

Waarom gaan de lampen aan en uit?

Het valt mij steeds vaker op dat auto's onder de koplampen extra lichten hebben, die in bochten aan en uit gaan. Ik heb gezocht op internet, maar kan hier niks over vinden. Heeft dit een doel of is het puur toeval? Misschien is de stroomtoevoer naar die lampen niet goed?

-Ina Verhei

Volledig scherm Snelheidscontrole. Dit is geen storing. Wat u ziet is de zogenaamde bochtverlichting. Draait de bestuurder naar links, dan gaat de linker lamp aan en omgekeerd. Het systeem is bedoeld om de bestuurder beter zicht te geven tijdens het rijden in bochten.



Waarom nooit controle?

Op de A28 bij Zwolle geven matrixborden vaak een maximumsnelheid van 80 km/u aan. Maar personen- en vrachtauto's rijden je gewoon voorbij met een vaartje van 100, of er zit een vrachtwagen op je bumper. Ik zie hier nooit controles. Hoe kan dat ?

-R. Krebbers



Afgelopen jaar is het aantal mobiele snelheidscontroles door de politie weer opgeschroefd. In 2015 en 2016 werden minder snelheidscontroles uitgevoerd: cao-acties en software-problemen waren de oorzaak. Verder stelt de politie prioriteiten bij de te kiezen locaties voor snelheidscontroles. Snelwegen zijn de veiligste wegen en misschien komen op het desbetreffende traject weinig ongevallen voor.

Waar vind je nog een echte MPV?

Ik wil mijn Volkswagen Touran inruilen voor een nieuwe auto. Maar ik wil beslist geen SUV. Bij welke merken kan ik nog terecht voor een ruime MPV?

- H. Egberts

De keuze is beperkt, want steeds minder merken hebben een echte MPV in het programma. In plaats daarvan hebben ze SUV's of cross-overs en die wilt u duidelijk niet. De VW Touran is er nog steeds en beslist een aantrekkelijke, ruime auto. Daarnaast raad ik u aan ook eens bij Ford (C-Max, S-Max en Galaxy), Citroën (C4 Picasso), Dacia (Lodgy), Opel (Zafira) en Renault (Scénic) te gaan kijken. Dat zijn nog echte MPV's, terwijl bijvoorbeeld Peugeot zijn 3008 en 5008 meer tot cross-overs heeft gemaakt.

Oplossing voor binnenspiegel

Iemand klaagde laatst over beperkt zicht doordat de binnenspiegel in de weg zit. Dat had ik ook met mijn Ford Mondeo uit 2006. Ik heb de spiegel na het verwijderen van de behuizing omgedraaid zodat de onderkant boven zit. Dat scheelt 2-3 cm: precies genoeg om goed zicht te hebben. Het kapje tegen het glas kon gewoon teruggeplaatst worden en de anti-verblindingssensor werkt ook nog.

- Theo van Paassen

Dank voor uw tip, maar bij een nieuwere auto kan het lastiger zijn. De spiegelbehuizing is daarin steeds vaker gecombineerd met camera's en sensoren voor assistentiesystemen.

Wie draait op voor de kosten?

Mijn dochter kocht in 2014 een nieuwe Peugeot 107. Die bevalt prima, maar van meet af aan hoorde je een rammel bij het wegrijden. Volgens de Peugeot-dealer is het een los schotje in de uitlaat en kan het geen kwaad. Mijn dochter wilde het toch laten maken en moest 167 euro betalen. Daar was ze het niet mee eens, maar ze wilde ook niet telkens worden nagekeken bij het wegrijden. Is het terecht dat zij moest betalen?

-Adrie Bosselaar

U zegt dat het euvel zich vanaf het begin voordeed. Toen bevond de auto zich nog binnen de garantietermijn en had de rammel beslist op kosten van Peugeot eruit moeten worden gehaald.

Motorstoring niet opgelost

In juni kocht ik een acht maanden oude Peugeot 508 SW. Na een week gaf hij een motorstoring aan.Nu zijn we vier maanden verder en is er nog geen oplossing. Mijn auto staat alweer zes weken bij de garage en ik rij in een kleine, goedkopere leenauto. Mijn dealer vindt dat Peugeot Nederland het moet oplossen, omdat het garantie betreft. Moet ik hiermee genoegen nemen?

-Gerjan Schouten

De dealer mag zich niet achter de importeur verschuilen. U hebt de auto bij de dealer gekocht en die moet een oplossing vinden. En als hij daar na zo'n lange tijd nog steeds niet in slaagt, vind ik dat genoeg reden om de koopovereenkomst te ontbinden. Verder vind ik dat u een gelijkwaardige leenauto moet worden aangeboden.

Koperpoets voor doffe koplampen

Een lezer wist zich laatst geen raad met zijn dof geworden koplampen. Wat helpt is simpele, ouderwetse koperpoets. Wel eerst de omliggende lak afplakken met schilderstape. Als je er laat bij bent en een zwaarder middel zoekt, werkt klepschuurpasta ook. Eerst grof, dan fijn, dan koperpoets. Ik doe het al jaren zo!

-Henk Korte

Dank voor uw tip. Harry de Jong heeft goede ervaring met het polijstmiddel Commandant: 'Maar ook tandpasta, bij voorkeur met tandsteenverwijderaar vanwege het grotere polijstgehalte, kan helpen.'

Wel of niet opschakelen?

Mijn Hyundai i10 geeft aan wanneer ik moet opschakelen naar een hogere versnelling. Bijvoorbeeld bij 41 km/u naar de vier en bij 61 km/u naar de vijf. Maar als ik dat doe, laat de motor z'n beruchte bromgeluid horen. Dat verdwijnt pas als ik gas geef en harder ga rijden. Moet ik nou doorrijden met die brom of gas bij geven?

-G. van Ooijen