De autocollectie van deze coureur is net zo mooi als dan die van Ronaldo en Hamilton

De nieuwe Lamborghini van Lorenzo is een zeer exclusieve bolide. Van deze uitvoering werden amper 63 stuks gemaakt, nog voor de officiële presentatie waren ze allemaal al verkocht. Het Italiaanse topmerk maakte de prijs van de auto niet bekend, maar de ‘gewone’ Aventador SVJ Roadster kostte in Nederland al 607.205 euro.

Lorenzo’s sportwagen beschikt over een sterke V12-motor, 770 pk en kan meer dan 350 kilometer per uur halen. In minder dan drie seconden gaat hij van 0 naar 100 km/u. De Spanjaard ging zijn speeltje persoonlijk ophalen in het Lamborghini-hoofdkwartier in Sant’Agata. De CEO van het automerk, Stefano Domenical, overhandigde hem de sleutels. ,,Ik ben super blij en dankbaar dat ik deze geweldige en exclusieve auto mag bezitten”, schrijft Lorenzo op Instagram. ,,Ik kan niet wachten om ermee door Lugano te rijden.”

Lorenzo is een fervent verzamelaar van peperdure auto's. Onlangs pronkte hij nog met een gloednieuwe Pagani Huayra Roadster, een exclusieve Italiaanse bolide met een waarde van maar liefst 3,2 miljoen euro. Topsnelheid? 383 (!) kilometer per uur. In 2,8 seconden kan je met het speeltje van 0 naar 100 kilometer per uur gaan. Er bestaan wereldwijd slechts 100 exemplaren.

Ronaldo en co

Lorenzo is uiteraard niet de enige autoliefhebber in de sportwereld. Ook andere grootverdieners als Cristiano Ronaldo, Conor McGregor Lewis Hamilton, Pierre-Emerick Aubameyang of Floyd Mayweather hebben een zeer indrukwekkende verzameling in hun garage staan. En daar pronken ze ook graag mee. Ook Lorenzo hoort intussen zeker in dat illustere rijtje thuis. Behalve de Lamborghini en de Pagani heeft de Spanjaard ook onder meer een Porsche 911 GT3, een BMW M3, een Mercedes-AMG SLS, een Ferrari F458 en een Alfa Romeo 4C Coupé in zijn garage staan.